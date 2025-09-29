На продвижение русского языка за рубежом в 2026 году выделят 100 млн рублей

На финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием объектов кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина выделят 1 млрд рублей в 2027 году и 5 млрд рублей в 2028 году

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сумма, которую выделят из государственного бюджета на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, превысит 100 млн рублей в 2026 году. В 2027 и 2028 г.г. объем средств останется неизменным, говорится в проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы.

"Бюджетных ассигнований на 2026 год в объеме 100 000,0 тыс. рублей, на 2027 год в объеме 100 000,0 тыс. рублей и на 2028 год в объеме 100 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области образования" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом" на основании решений Правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

В проекте также говорится, что на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием объектов кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина выделят 1 млрд рублей в 2027 году и 5 млрд рублей в 2028 году.

Кроме того, на финансовое обеспечение реализации мероприятий по обучению граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан, в том числе граждан государств - участников СНГ, обучающихся в российских образовательных организациях в рамках устанавливаемой правительством Российской Федерации квоты выделят 10,6 млрд рублей в 2026 году, 27,3 млрд рублей в 2027 году и более 54,3 млрд рублей в 2028 году.

В проекте бюджета также прописано, что на финансовое обеспечение выполнения государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих на 2026 год выделят 163 млн рублей, на 2027 и 2028 г.г. - 451 млн рублей.