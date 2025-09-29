В ведомстве считают, что действия организации могли вводить потребителей в заблуждение

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за размещение ненадлежащей рекламы в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"ФАС оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за нарушение рекламного законодательства. В видеоролике финансового маркетплейса были представлены привлекательные сведения об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых", - отметили в пресс-службе. При этом иная информация о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировалась в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени, указали в ФАС.

Как отметили в пресс-службе, ведомство считает, что такие действия организации могли вводить потребителей в заблуждение.

ФАС 12 августа 2025 г. возбудила дело в отношении финансового маркетплейса "Сравни.ру" за телерекламу онлайн-вклада.