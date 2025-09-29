Белорусскую сторону привлекает стоимость изделий, добавил глава республики

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Представители белорусского бизнеса выразили заинтересованность в приобретении радиаторных батарей, произведенных в Луганской Народной Республике. Об этом корреспонденту ТАСС на полях выставки "Иннопром. Беларусь" сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Наши батареи, радиаторы изготовлены по самым передовым технологиям. На самом совершенном оборудовании. И, в общем-то, они абсолютно ничем не уступают итальянским батареям", - сказал он. Единственное, по его словам, - отличаются ценой. Белорусскую сторону привлекает стоимость изделий, добавил Пасечник. "Цена у нас дешевле. Вот поэтому есть заинтересованность у белорусских коллег в приобретении наших батарей", - отметил он.

Со своей стороны, ЛНР заинтересована в приобретении белорусской сельхозтехники, посевных материалов и удобрений. "На территории республики у нас сегодня порядка 1 200 тыс. гектаров пахотных земель, земли очень-очень перспективные, хорошие, хорошее качество земли, обрабатывая которую правильно, можно получать достойные урожаи и оставлять, и сохранять при этом качество земли такое, как оно должно быть", - рассказал глава ЛНР.

Пасечник добавил, что у республики есть планы по сотрудничеству с Брянской областью. "Насколько знаю, [губернатор Брянской области] Богомаз Александр Васильевич достаточно серьезное уделяет этому вопросу внимание, очень серьезно к этому относится. И у них есть самые передовые технологии обрабатывания земли и выращивания зерновых культур", - сказал глава ЛНР. "Вот с ними будем работать, с Республикой Беларусь хотели бы работать. Я считаю, это принесет очень серьезные плоды как Луганской Народной Республике, так и, надеюсь, будем полезны нашим коллегам", - подытожил он.

Впервые "Иннопром", который изначально проводился на Урале, проходит в столице Белоруссии. Республика стала третьим государством, организовавшим такую "выездную" выставку: с 2021 года центральноазиатский "Иннопром" проходит в Ташкенте, а в 2023 году мероприятие было организовано и в Казахстане.

