В 2026 году запланирована одна индексация

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Индексация страховых пенсий в два этапа приостановлена до 2027 года, в 2026 году запланирована одна индексация с 1 января. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

"Приостановление до 1 января 2027 года двухэтапной индексации страховых пенсий в соответствии с нормами федерального закона "О страховых пенсиях". В 2026 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы выше инфляции", - указано в документе.

В Минтруде сообщили, что страховые пенсии в 2026 году проиндексируют один раз - 1 января, запланировано увеличение выше инфляции - на 7,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости в 2026 году вырастет до 27,1 тыс. рублей. Ранее планировалось, что в 2026 году пенсии будут проиндексированы два раза: в феврале - на уровень инфляции и в апреле - по уровню роста доходов Социального фонда России.