ШАНХАЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Китайская технологическая компания DeepSeek презентовала новейшую модель V3.2-Exp и обновила свои приложение, сайт и мини-программу до этой версии. В заявлении разработчика говорится, что модель стала промежуточным шагом к новому поколению архитектуры искусственного интеллекта.

V3.2-Exp создана на базе V3.1-Terminus с использованием механизма разреженного внимания, который помогает модели работать быстрее и эффективнее, особенно при обработке больших объемов текста.

Вместе с последним обновлением DeepSeek объявила о снижении стоимости использования своего программного интерфейса для разработчиков более чем на 50%.

Китай переживает взрывное развитие в сфере искусственного интеллекта. Лидерами в отрасли являются компании Alibaba, Baidu, DeepSeek, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.