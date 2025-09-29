Это связано с тем, что ядерное топливо остыло до безопасной температуры "очень горячей воды из-под крана"

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Повторение сценария АЭС "Фукусима" невозможно на Запорожской АЭС, поскольку реакторы три года находятся в режиме "холодный останов". Ядерное топливо в них не раскалено, а остыло до безопасной температуры "очень горячей воды из-под крана", заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация со ссылкой на экспертов из МАГАТЭ, что на ЗАЭС возможен сценарий "Фукусимы", потому что внешнее снабжение станции электричеством отсутствует со вторника, системы охлаждения работают на генераторах. В публикациях утверждается, есть риск выхода из строя охладительных установок, что, якобы, чревато неконтролируемым нагреванием и расплавлением ядерного топлива, как это произошло на "Фукусиме".

"На Запорожской АЭС невозможно повторение сценария "Фукусимы" по одной фундаментальной причине: реакторы уже 3 года находятся в состоянии "холодного останова". Это означает, что ядерное топливо внутри них не раскалено, а остыло до безопасной температуры, как очень горячая вода из-под крана. Оно просто не может быстро перегреться", - сказала Яшина.

Собеседница агентства подчеркнула, что, несмотря на перебои с внешним энергоснабжением, все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, работают в штатном режиме и запитаны от резервных источников. По ее словам, дизель-генераторы работают надежно, обеспечивая непрерывное охлаждение и без того уже холодного топлива.

"Таким образом, мы имеем два ключевых фактора безопасности: отсутствие источника сильного тепла и исправно работающие системы резервного питания, что в корне исключает развитие аварии по фукусимскому сценарию", - заключила Яшина.

С 23 сентября Запорожская АЭС находится на резервном питании от дизель-генераторов из-за повреждения обстрелом ВСУ последней внешней линии энергоснабжения 750 кВ "Днепровская". Проведение ремонтно-восстановительных работ на поврежденной линии пока невозможно из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских войск. Ранее на станции также сообщили, что ситуация находится под полным контролем, сотрудники находятся на рабочих местах, обеспечивая контроль за безопасностью объекта. При этом ЗАЭС имеет достаточный запас дизельного топлива для длительной работы резервных генераторов в автономном режиме, функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме. Радиационная обстановка на промплощадке и прилегающей территории в пределах нормы.