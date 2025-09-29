По предварительным оценкам, месторождение Оюут содержит 357 млн тонн руды с содержанием меди 0,32%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Новое крупное месторождение меди Оюут открыто на севере Монголии. Успешная разведка, проведенная государственным горнодобывающим предприятием "Эрдэнэт", базировалась на результатах прогнозно-поисковых работ, которые в 2020-2023 годах в Эрдэнэтском рудном районе выполнили специалисты "Зарубежгеологии" совместно с "СНИГГиМС" (предприятия холдинга "Росгеология") по заказу и в пределах стратегической лицензии ГОК "Эрдэнэт". Об этом говорится в сообщении "Росгеологии".

"По предварительным оценкам, месторождение Оюут содержит 357 млн тонн руды с содержанием меди 0,32%, запасы чистой меди превышают 1,1 млн тонн, что сопоставимо с запасами месторождения Эрдэнэтийн-Овоо, которое предприятие разрабатывает уже около 50 лет", - сообщил генеральный директор "Предприятия Эрдэнэт" Гэлэн Ёндон.

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, принявший участие в церемонии открытия, поручил разработать технико-экономическое обоснование строительства на месторождении обогатительной фабрики мощностью переработки 5-10 млн тонн руды в год. Он отметил, что разработка и эксплуатация месторождения Оюут, рассчитанная на 30-35 лет, обеспечит стабильную работу комбината "Эрдэнэт", социально-экономическое развитие города Эрдэнэт, аймака Орхон, Северного региона и Монголии в целом.

"Перед нашими геологами в 2020 году стояла задача выделить перспективные площади для выполнения крупных объемов поисковых работ на медное оруднение с целью прироста запасов. Несмотря на тотальные карантинные ограничения из-за пандемии, российским специалистам совместно с монгольскими коллегами удалось своевременно и качественно выполнить поставленную задачу. Предложенная методика и комплекс ГРР (геологоразведочные работы - прим. ТАСС) позволили выделить крупные аномалии и определить перспективные рудоносные площади", - отметил генеральный директор "Зарубежгеологии" Алексей Десяткин.

В комплекс работ, проведенных специалистами "Росгеологии", входили полевые геофизические исследования, литогеохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния, шлихогеохимические поиски, геологические маршруты и заверочное ручное шнековое бурение.

О месторождении

Месторождение Оюут расположено в 3 км от месторождения медно-молибденовых руд Эрдэнэтийн-Овоо, открытого в 1963 году, на базе которого в 70-х годах XX века был построен крупный горно-обогатительный комбинат и город Эрдэнэт. Рудное поле Оюут находится на юго-восточном продолжении структур Эрдэнэтского рудного коридора и сопоставимо с месторождением Эрдэнэтийн-Овоо, запасы которого после детальной разведки в 1972 году оценивались в 521,7 млн тонн руды.