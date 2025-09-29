По словам главы региона Леонида Пасечника, сотрудникам предприятия удалось сохранить оборудование, которое было произведено во времена Советского Союза

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Луганская Народная Республика ищет инвесторов для развития научно-производственного объединения (ЦКБМ) "Донец", где производятся монокристаллы. Об этом корреспонденту ТАСС на полях выставки "Иннопром. Беларусь" сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, сотрудникам предприятия удалось сохранить оборудование, которое было произведено во времена Советского Союза. "Оно не совсем новое, не совсем, наверное, отвечает, требованиям современности, но производит очень неплохие монокристаллы. Ну, действительно, это очень-очень такое перспективное, на наш взгляд, производство", - сказал Пасечник.

"Будем искать инвесторов. Мы, в общем-то, для этого сюда приехали", - добавил глава ЛНР.

ЦКБМ "Донец" было основано в 1961 году. Монокристаллический синтетический сапфир - 2-й по твердости материал после алмаза - представляет собой искусственно выращиваемый кристалл, широко применяемый в микроэлектронике, оптоэлектронике, оптике, машино- и приборостроении, медицине для изготовления "нецарапаемых" стекол различных форм, а также при создании голубых полупроводниковых лазеров для систем, требующих высокой плотности записи данных.

ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.

Впервые "Иннопром", который изначально проводился на Урале, проходит в столице Белоруссии Минске. Республика стала третьим государством, организовавшим выездную выставку: с 2021 года центральноазиатский "Иннопром" проходит в Ташкенте, а в 2023 году мероприятие было организовано и в Казахстане.