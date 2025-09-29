Клиенты компании в основном базируются в России, однако есть и заказы из стран СНГ - Белоруссии и Казахстана, а также из Объединенных Арабских Эмиратов

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Кировская область представила на выставке "Иннопром. Беларусь" в Минске уникальную для России продукцию в виде аниматронных и статичных фигур динозавров и драконов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"На рынке больше никто такие гигантские фигуры не делает", - рассказала представитель компании, демонстрируя двухметровую фигуру динозавра. - Мы - единственные производители аниматронных и статичных фигур динозавров, драконов, сказочных персонажей. Делаем фигуры из стеклопластика и из силикона".

Клиенты компании в основном базируются в России, однако есть и заказы из стран СНГ - Белоруссии и Казахстана, а также из Объединенных Арабских Эмиратов. В производстве используется и российское, и китайской сырье, добавили в компании.

Впервые "Иннопром", который изначально проводился на Урале, проходит в столице Белоруссии. Республика стала третьим государством, организовавшим такую "выездную" выставку: с 2021 года центральноазиатский "Иннопром" проходит в Ташкенте, а в 2023 году мероприятие было организовано в Казахстане.

