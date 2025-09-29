В 2026 году объем финансирования может составить 15,064 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в 2026-2028 годах выделить 40,2 млрд рублей на геологоразведку в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды". Это следует из материалов к проекту бюджета.

В 2026 году объем финансирования может составить 15,064 млрд рублей, в 2027 году - 16,092 млрд рублей, в 2028 году - 9,049 млрд рублей.

При этом общий объем финансирования госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2026-2028 годы планируется в размере 229,77 млрд рублей.

Госпрограмма "Воспроизводство и использование природных ресурсов" реализует два основных направления: "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" и "Использование водных ресурсов".