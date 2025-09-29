Согласно пояснительной записке, в 2027 году финансирование госпрограммы планируется сократить и направить более 308,6 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует направить на финансирование государственной программы "Информационное общество" в 2026 году более 343,8 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество" запланированы в 2026 году в объеме 343 844,4 млн рублей", - сказано в документе.

Согласно пояснительной записке, в 2027 году финансирование госпрограммы планируется сократить и направить более 308,6 млрд рублей, а в 2028 году кабмин собирается направить на финансирование свыше 328,9 млрд рублей.