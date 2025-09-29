На строительство атомного ледокола "Россия" в бюджете заложили 26,2 млрд рублей

В 2027 году на эти цели запланировано 26,7 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября./ТАСС/. На строительство головного атомного ледокола проекта "Лидер", которому присвоено имя "Россия", в 2026 году из бюджета РФ выделят 26,2 млрд рублей.

Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ.

В 2027 году на строительство ледокола "Россия" планируется выделить 26,7 млрд рублей, а в 2028 году - 0 руб.

Атомный ледокол "Лидер" (проект 10510) станет самым мощным ледоколом в мире. Длина будущего атомохода - 209,2 м при максимальной ширине 48 м. Полное водоизмещение - более 71 тыс. тонн. Мощность на валах - 120 МВт. В соответствии с техническим заданием, ледоколы этого проекта будут преодолевать при постоянном движении с минимальной скоростью льды толщиной не менее 4 м, соответственно, рулевая машина должна обладать высоким крутящим моментом. "Лидер" будет оснащен двумя реакторными установками "Ритм-400" мощностью 315 МВт. Главной задачей ледоколов класса "Лидер" станет обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику.