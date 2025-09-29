В Севастополе рассчитывают, что ситуация с бензином стабилизируется за неделю

Подвоз топлива в город продолжается

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Ситуация со снабжением высокооктановым топливом в Севастополе должна стабилизироваться в течение недели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Мы рассчитываем, что в ближайшие дни сможем вернуть отпуск АИ-95 на ТЭС без ограничений. Ожидаем, что ситуация с АИ-92 стабилизируется в течение недели при условии, что возобновится отгрузка топлива с нефтеперерабатывающих заводов", - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что заправки крупной сети "ТЭС" уже продают бензин АИ-95 и АИ-92. После 14:30 мск ожидается возобновление продаж АИ-92 на заправках второй крупнейшей сети "Атан" - пока в четырех точках.

Губернатор отметил, что подвоз топлива в город продолжается.

Перебои с высокооктановым топливом фиксировались на заправках Республики Крым и Севастополя в конце августа, ситуацию удалось стабилизировать за несколько дней. В середине сентября проблема возобновилась. Ранее губернатор сообщал, что правительство региона находится в постоянном контакте с Минэнерго России и Минтрансом России, проблему поставок топлива решают в ручном режиме. В настоящее время топливо подвозится, но продается всего на нескольких заправках региона - власти списывают продолжающиеся проблемы на искусственно созданный ажиотаж, в связи с чем с 29 сентября продажа ограничена 30 л в одни руки.