Объем внешних займов России в 2026 году составит 94,639 млрд рублей

В 2027 году показатель составит 108,229 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Объем внешних займов РФ в 2026 году составит 94,639 млрд рублей, в 2027 году - 108,229 млрд рублей, а в 2028 году - 100 млрд рублей Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.

Объем погашения государственного внешнего долга Российской Федерации в 2026 году запланирован в объеме 287 млрд 174,7 млн рублей, в 2027 году - 376 млрд 899,9 млн рублей, в 2028 году - 263 млрд 559,8 млн рублей, говорится также в материалах к проекту бюджета.

В 2026-2028 годах планируется размещение государственных ценных бумаг РФ в объеме, эквивалентном до $1 млрд ежегодно. Объем их погашения в 2026 году составит 284 млрд 735,6 млн рублей (эквивалент $3 млрд 088,2 млн), в 2027 году - 370 млрд 938,9 млн рублей ($3 млрд 872 млн), в 2028 году - 255 млрд 156,5 млн рублей ($2 млрд 549 млн).