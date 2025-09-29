В 2027 году поступления налога на доходы от вкладов составят 305,4 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет России планирует получить существенные поступления от налога на доходы от банковских вкладов на ближайшие годы. В 2026 году поступления составят 567,6 млрд руб. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В 2027 году поступления налога на доходы от вкладов составят 305,4 млрд рублей, а в 2028 году ожидается, что этот показатель составит 235 млрд рублей, говорится в документе.

Данные показывают динамику поступлений в среднесрочной перспективе. На динамику прогнозируемых поступлений повлияли рост фонда заработной платы, прибыли прибыльных организаций и индекса потребительских цен, а также прогнозируемая динамика ключевой ставки, поясняется в документе.