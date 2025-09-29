По итогам 2025 года доходы составят 27 млрд 192,8 млн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в части реализации готовой продукции составят в 2026-2028 годах примерно 26 млрд рублей ежегодно, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Так в 2026 году доходы по этой графе запланированы в 26 млрд 275,9 млн рублей, в 2027 году - 26 млрд 193,5 млн рублей, в 2028 году - 26 млрд 554,1 млн рублей.

По итогам 2025 года, как отмечается в документе, доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в части продажи готовой продукции составят, согласно предварительной оценке, 27 млрд 192,8 млн рублей.