Rheinmetall поставит заказчику в Восточной Европе снаряды на €444 млн

Rheinmetall Expal Munitions поставит снаряды M107 калибра 155 мм с метательными зарядами M4A2 и снаряды M1 калибра 105 мм

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall поставит заказчику из Восточной Европы артиллерийские боеприпасы на сумму около €444 млн.

"Компания Rheinmetall получила заказ на поставку боеприпасов заказчику из Восточной Европы. В качестве субподрядчика компании Global Military Products, работающей по заказу правительства США, Rheinmetall Expal Munitions поставит снаряды M107 калибра 155 мм с метательными зарядами M4A2 и снаряды M1 калибра 105 мм. Общая стоимость контракта составляет около 444 млн евро", - говорится в заявлении.

Компания уточнила, что €170 млн из этой суммы уже зарезервированы, это означает, что на данный момент забронированы заказы еще на €274 млн. Начало поставок запланировано на 2026 год, завершение - на июнь 2027 года. Название страны не уточняется.

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Концерн наращивает производственные мощности с 2022 года и планирует к 2027 году выпускать ежегодно до 1,5 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Rheinmetall поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву и строит на Украине завод по производству боеприпасов.