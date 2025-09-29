Мероприятие пройдет по трекам, ориентированным на всех участников рынка

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 150 экспертов выступят в рамках деловой программы международной конференции Moscow Startup Summit. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В столице 1 и 2 октября на территории СберСити пройдет международный саммит по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit. В деловую программу войдут свыше 60 сессий и выступления более 150 экспертов из России и других стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие пройдет по трекам, ориентированным на всех участников рынка. Среди них глобальные технологические тренды о влиянии генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на развитие инновационного бизнеса, стартапы, инвестиции, корпорации и государство.

В пресс-службе добавили, что также организаторы подготовили занятия и мастер-классы по стратегии, креативному и критическому мышлению, эффективному маркетингу и работе с IT-маркетплейсами. Кроме того, на мероприятии будут представлены российские технологические компании, которые планируют выходить на биржу.

В пресс-службе службе добавили, что мероприятие завершится вручением премии за вклад в развитие инноваций Startup Summit Awards.