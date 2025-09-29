В бюджете РФ на 2026 год заложено почти 2 трлн рублей на нацбезопасность

В проекте федерального бюджета сказано, что в 2027 году на эти цели планируется выделить 1 998 871,0 млн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Почти 2 трлн рублей предусматривается выделить в 2026 году на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в РФ. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" предусмотрены на исполнение расходных обязательств Российской Федерации, в том числе расходы на обеспечение функционирования Вооруженных сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в 2026 году - 1 957 181,2 млн рублей", - говорится в документе.

В проекте сказано, что в 2027 году на эти цели планируется выделить 1 998 871,0 млн рублей, в 2028-м - 2 084 594,9 млн рублей.