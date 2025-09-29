Эксперт Кашуба назвал последствия нулевой ставки НДС в продаже сырья на аффинаж

Это увеличит оборот драгметаллов, отметил председатель Союза золотопромышленников России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Планируемое введение нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для добывающих компаний при реализации руды аффинажным предприятиям приведет к увеличению оборачиваемости драгоценных металлов в стране и повысит роль таких предприятий на рынке. Это мнение высказал ТАСС председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба.

Ранее Минфин сообщил, что предлагает ввести нулевую ставку НДС для добывающих компаний при реализации руды аффинажным предприятиям, что позволит увеличить загрузку производственных мощностей.

"Союз золотопромышленников поддерживает данное предложение Министерства финансов, потому что отмена НДС между золотодобывающими компаниями и аффинажными заводами приведет к большей оборачиваемости драгметаллов в стране", - отметил Кашуба.

По его словам, отмена налога также позволит аффинажным заводам стать "более полноправными участниками оборота драгметаллов".