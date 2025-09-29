По данным издания, почти все импортеры украинского зерна снизили свои закупки

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Экспорт украинской пшеницы снизился на 28% до 1 456 млн тонн в июле - августе 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на данные официальной статистики.

По информации издания, почти все основные импортеры украинской пшеницы сократили свои закупки. Испания сократила свой импорт на 69% до 243 тыс. тонн, Италия - на 42% до 66 тыс. тонн, Индонезия - на 13% до 528 тыс. тонн, Алжир - на 28% до 268 тыс. тонн. Исключением стал только Египет, который нарастил импорт пшеницы с Украины на 48% до 699 тыс. тонн.

При этом экспорт пшеницы в страны Восточной Европы для Украины закрыт. Венгерское правительство считает, что европейские фермеры несут большие потери из-за поставок в Европу украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам.

Принятое в 2022 году решение ЕС об отмене таможенных пошлин и квот на импорт аграрных товаров с Украины нанесло серьезный ущерб странам Восточной Европы. Из-за различных стандартов производства и размеров сельхозугодий более дешевая украинская продукция вытесняет продукцию европейских фермеров с их традиционных рынков. Осенью 2023 года страны Восточной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгрия в одностороннем порядке оставила в силе эмбарго и распространила его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе на крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи, мед.

В прошлом году доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспорта Украины, составившем $41,6 млрд, достигла около 60%, а Евросоюз закупил около 60% этих товаров.