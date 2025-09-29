В России создадут систему для расследований авиапроисшествий

согласно закону, основной задачей расследований является выявление причин происшествий и разработка мер по их предотвращению

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти РФ создадут федеральную автоматизированную информационную систему для сбора, обработки и анализа данных обо всех авиационных происшествиях с гражданскими воздушными судами, которая поможет в их расследовании. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Система будет собирать информацию об авиационных происшествиях, произошедших как в России, так и за рубежом.

Основной задачей расследований, согласно закону, является выявление причин происшествий и разработка мер по их предотвращению. Также расширены полномочия комиссий по расследованию, которым предоставляется независимость и широкий спектр возможностей для проведения объективного и всестороннего анализа.

Помимо этого, предлагается закрепить порядок медицинского освидетельствования участников происшествий на состояние опьянения. Расходы на проведение расследований будут финансироваться за счет средств федерального бюджета.

Структура воздушного пространства включает в себя районы и маршруты обслуживания воздушного движения, районы аэродромов, зоны и маршруты полетов воздушных судов, запретные зоны, опасные зоны, зоны ограничений полетов воздушных судов. Принятым законом устанавливается, что Минтранс РФ может определять в том числе зоны полетов беспилотников.