По словам Бориса Грызлова, это говорит о том, что произведенные в Союзном государстве товары находят своего потребителя и достойно конкурируют по соотношению "цена-качество" с импортными аналогами

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Взаимный несырьевой экспорт Белоруссии и России продолжает нарастать, несмотря на переменчивую конъюнктуру в отдельных сегментах общего рынка. Об этом говорится в обращении посла России в республике Бориса Грызлова к участникам выставки "Иннопром. Беларусь".

"Важен именно качественный сдвиг во взаимной торговле. Несмотря на переменчивую конъюнктуру в отдельных сегментах нашего общего рынка, магистральный тренд остается неизменным: взаимный несырьевой экспорт продолжает нарастать - и по валовым показателям, и по динамике прироста доли подобной продукции в общем объеме поставок", - отметил он.

По словам Грызлова, это говорит о том, что "произведенные на территории Союзного государства товары, будь то продовольствие, компоненты или же готовые промышленные изделия, находят своего потребителя и по соотношению "цена-качество" достойно конкурируют с импортными аналогами".

"Особое место среди них занимает продукция со значительным кооперационным вкладом белорусских и российских производителей, которую по праву можно назвать их совместным детищем и отнести к категории "Товар Союзного государства", - подчеркнул посол. В связи с этим главной задачей является дальнейшее укрепление конкурентоспособности, повышение эффективности отечественных предприятий, наращивание их технологического суверенитета, а также углубление кооперации для скоординированного выхода не только на общий рынок, но и за его пределы, добавил дипломат.

Грызлов подчеркнул, что "совместными усилиями России и Беларуси удалось минимизировать последствия внешних ограничений, перестроить сложные логистические цепочки, наладить новые кооперационные связи и еще больше приблизиться к реализации стратегической цели - формированию единого промышленного каркаса Союзного государства".

Товар Союзного государства

Посол России считает, что в пилотном варианте статус "Товар Союзного государства" можно присваивать станкам, автобусам, грузовым автомобилям или микроэлектронике.

Что касается конкретных вариантов визуализации рассматриваемой маркировки, то за ее основу Грызлов предложил взять известный с советских времен и применяемый в обеих странах по сей день "знак качества", выполненный с указанием наименования интеграционного объединения. "Вполне уместно было бы организовать и открытый творческий конкурс по выработке эмблемы "Товара Союзного государства", что само по себе привлекло бы внимание общественности к совместным интеграционным проектам", - добавил он.

В августе посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник рассказал, что статус "Товар Союзного государства" будет иметь тот товар, который на 50% состоит из белорусских и российских компонентов. В мае глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск и Москва планируют до конца года завершить работу над концепцией проекта "Товар Союзного государства", этот статус первыми получат четыре группы товаров.