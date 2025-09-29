Нижний Новгород и Абхазия договорились сотрудничать в сфере туризма

Регионы будут обмениваться лучшими практиками и опытом повышения качества туристских услуг

СУХУМ, 29 сентября. /ТАСС/. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа и министр туризма и промыслов Нижегородской области РФ Сергей Яковлев подписали в Сухуме меморандум о намерениях сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Минтуризма.

"Меморандум о намерениях сотрудничества в сфере туризма подписали руководители Министерства туризма Абхазии и Министерства туризма и промыслов Нижегородской области. Речь идет об укреплении и развитии сотрудничества в сфере туризма, обмене информацией о законодательных и иных нормативных правовых актах, регулирующих сферу туризма, установлении контактов между субъектами туристской индустрии с целью развития сотрудничества", - говорится в сообщении.

Кроме того, два министерства будут обмениваться лучшими практиками и опытом повышения качества туристских услуг, а также опытом регулирования деятельности организаций в сфере туризма.

Сухум и Нижний Новгород являются городами-побратимами. После начала работы международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы в мае 2025 года, вторым после Москвы городом, с которым установлено авиасообщение, стал Нижний Новгород.