МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Предприятия Марий Эл смогут покупать спецтехнику, производимую белорусским концерном "Амкодор", на особых условиях. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев в рамках проходящей в Белоруссии выставки "Иннопром" после посещения предприятия.

"Договорились, что наши компании смогут приобретать технику на выгодных условиях, в том числе с использованием мер государственной поддержки", - сказал Зайцев. По его словам, речь идет о технике, производимой на 19 заводах концерна: дорожно-строительной, лесной, коммунальной и сельскохозяйственной. Вся техника, подчеркнул глава республики, соответствует строгим стандартам ГОСТ.

"Взаимодействие между передовым машиностроительным холдингом и научно-производственным потенциалом Марий Эл откроет новые возможности для импортозамещения, повышения производительности и укрепления экономики", - заметил Зайцев.

Впервые "Иннопром", который изначально проводился на Урале, проходит в столице Белоруссии. Республика стала третьим государством, организовавшим такую "выездную" выставку: с 2021 года центральноазиатский "Иннопром" проходит в Ташкенте, а в 2023 году мероприятие было организовано в Казахстане.

