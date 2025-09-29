В РФ стартовал конкурс на создание центров развития промышленной робототехники

Отечественные компании смогут получить грант на разработку и коммерциализацию технологических решений, внедрение роботизированных ячеек и комплексов на предприятиях, а также на обучение и подготовку кадров для отрасли

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Центр развития промышленной робототехники Университета Иннополис при поддержке Минпромторга России запустил грантовый конкурс на создание центров развития промышленной робототехники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Отечественные компании смогут получить грант на разработку и коммерциализацию технологических решений, внедрение роботизированных ячеек и комплексов на предприятиях, а также на обучение и подготовку квалифицированных кадров для отрасли. Прием заявок открыт до 22 октября", - сообщили в пресс-службе.

Для участия организации должны представить программу работы будущего центра на ближайшие три года. Она должна включать план мероприятий, детализированный финансовый документ, описания разрабатываемых робототехнических решений, ресурсной базы и кадрового потенциала, а также список привлекаемых партнеров.

"Участвующая в конкурсе компания должна работать на рынке не менее трех лет со штатом свыше 20 сотрудников, подтвердить опыт в создании решений или оказании услуг в сфере промышленной робототехники, наличие материально-технической базы для реализации проекта и квалификацию команды", - говорится в сообщении.

Директор Университета Иннополис Искандер Бариев отметил, что первый Центр развития промышленной робототехники в стране открылся на базе Университета Иннополис в 2024 году. "С тех пор наша команда выступает оператором грантового конкурса Минпромторга России и провела уже два отбора центров-спутников. Победителями стали пять организаций из Перми, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска - это компании-производители, интеграторы роботов и российские технические вузы, на площадках которых благодаря полученным государственным субсидиям появились собственные центры робототехники", - приводятся в сообщении его слова.

Он подчеркнул, что новые центры войдут в федеральную сеть. Всего до 2030 года в рамках федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" планируют открыть 30 подобных центров по всей стране.