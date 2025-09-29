Вице-премьер подчеркнул, что цифровизация также ускоряет выход продукции на рынок

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Цифровизация в промышленности не только ускоряет выход продукции на рынок, но и улучшает ее качество, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Цифровизация в промышленности и цифровые решения в промышленности - огромный драйвер, который не только ускоряет выход продукции на рынок, но и позволяет улучшать качество и делать эту работу на совершенно другой скорости и намного быстрее", - сказал Григоренко журналистам на полях международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь".

Вице-премьер подчеркнул, что цифровизация позволяет видеть и перенимать лучшее, что есть в мире, в том числе у соседних стран, и применять в отечественных решениях.