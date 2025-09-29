Подписание этого документа важно в условиях установления побратимских связей между городами

ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. План мероприятий о сотрудничестве в торговле, экономике, науке и культуре подписал глава Тульской области Дмитрий Миляев с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко на площадке международной промышленной выставки "Иннопром", проходящей в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Дмитрий Миляев и Анатолий Исаченко подписали план мероприятий о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства региона, подписание данного документа важно в условиях установления побратимских связей между городами Тульской и Могилевской областей - Новомосковском и Бобруйском, Тулой и Могилевом. "План мероприятий охватывает множество направлений, что делает его комплексным инструментом активизации сотрудничества в торгово-экономической области, промышленной кооперации, сельском хозяйстве, культурно-гуманитарной сфере и туризме", - приводит пресс-служба слова Дмитрия Миляева.