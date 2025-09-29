Киев надеется подписать с Вашингтоном документы о поставках оружия, производстве дронов, о свободной торговле и гарантиях безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Киев надеется подписать с Вашингтоном четыре двусторонних документа: о поставках оружия, производстве дронов, о свободной торговле и гарантиях безопасности. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, анонсировав визиты украинской делегации в США.

"Нам важно согласовать и подписать очень важные документы. Это, в первую очередь, документы по поставкам американского оружия, это [документы] по поставкам наших дронов и совместному производству [дронов] с США. Это соглашение о свободной торговле, ну, и, безусловно, самый важный документ - о гарантиях безопасности, двусторонний документ с США, юридически обязывающий", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, уже на этой неделе украинская техническая делегация будет в США для переговоров по двум из этих документов. Кроме того, Ермак анонсировал свой визит в США совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, а также визит премьер-министра страны Юлии Свириденко.

"Уже на этой неделе техническая делегация будет находиться в США и говорить о подготовке к подписанию двух важных соглашений. Я думаю, что и я также в ближайшее время вместе с Умеровым тоже буду в США. В середине октября планируется визит нашего премьер-министра. Поэтому работа не останавливается", - рассказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев хочет в ближайшее время заключить с Вашингтоном соглашения по закупке оружия и производству дронов. Позже посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, что переговоры по юридическому оформлению сотрудничества Украины и США в военно-промышленной сфере планируется начать 30 сентября.

28 сентября газета Politico сообщила, что Зеленский хочет заключить с США "мегасделку" о поставках Украине вооружений, включая оружие большой дальности действия, на $90 млрд.