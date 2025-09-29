Она позволяет военным и гражданским службам автономно идентифицировать различные летательные аппараты - от самолетов и до дронов

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Ростех представил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину на выставке "Иннопром" в Минске уникальную систему радиолокации, позволяющую как военным, так и гражданским службам автономно идентифицировать различные летательные аппараты - от самолетов и до беспилотных коптеров, - а также включать системы оповещения.

Размер локатора не превышает 2 кв. метров, он практически не требует питания. Такая РЛС необитаемая, невращаемая, способна работать в любую погоду, в любой местности и три года - без отключения.

Станции могут объединяться в группы и подключаться к автономному рабочему месту всего одного оператора, который получает возможность отслеживать все летающие объекты. По получаемым в реальном времени характеристикам оператор РЛС может идентифицировать любой объект, даже если он не включил транспондер.