МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Дочерняя структура Ростеха - компания "КРЭТ" - представила председателю правительства России Михаилу Мишустину на выставке "Иннопром", впервые проходящей в Белоруссии, инновационную зарядную станцию для электромобилей.

Зарядка позволяет быстро заряжать одновременно до четырех электромобилей на 80% за 15-25 минут. Станция работает в любых условиях, при температурах от минус 30 до плюс 45 градусов.

Серийный выпуск зарядных станций мощностью 240 кВт уже налажен в Касимове. Они позиционируют себя как неэнергозатратные, оснащены универсальными разъемами CCS2, CHAdeMO и GB/T, совместимыми с 95% электромобилей.

"КРЭТ" предлагает устанавливать такие зарядные станции у проходных предприятий, чтобы реализовать с прибылью избыточную выработку электроэнергии на них.