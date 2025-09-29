Минфин выплатил купон по евробондам на сумму 8,5 млрд рублей

Срок погашения был установлен в 2035 году

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выплатило 8,5 млрд рублей купонного дохода по евробондам с погашением в 2035 году. Об этом сообщается на сайте министерства

"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году в сумме 8,5 млрд руб. (эквивалент $102 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.