МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Власти республики Марий Эл считают площадку международной промышленной выставки "Иннопром" в Белоруссии прежде всего местом поиска новых идей для развития региона в целом и его промышленного потенциала в частности. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС глава республики Юрий Зайцев.

"Для нас такое погружение в эпицентр технологий - это возможность обсудить вопросы сотрудничества, изучить лучшие практики в области автоматизации производства и цифровых решений, которые можно адаптировать на наших предприятиях, найти новые идеи для развития промышленности в регионе и развития региона в целом", - сказал Зайцев.

Он отметил, что на полях мероприятия делегация из Марий Эл "устанавливает новые деловые контакты и изучает лучшие практики". "Здесь на одной площадке собраны ведущие достижения машиностроения, промышленного IT, металлургии, робототехники и химической промышленности от компаний России, Беларуси и других стран ЕАЭС", - напомнил глава республики.

Зайцев подчеркнул в этой связи и тот факт, что Белоруссия является одним из основных торгово-экономических партнеров Марий Эл, и только за прошлый год объем внешнеторгового оборота увеличился более чем на 25%, а экспорт товаров вырос на 32%. "Наш регион обладает огромным промышленным потенциалом: уверен, участие в выставке поможет нашим предпринимателям найти надежных поставщиков и выйти на новые рынки сбыта", - заключил Зайцев.

Впервые "Иннопром", который изначально проводился на Урале, проходит в столице Белоруссии. Республика стала третьим государством, организовавшим такую "выездную" выставку: с 2021 года центральноазиатский "Иннопром" проходит в Ташкенте, а в 2023 году мероприятие было организовано в Казахстане.

