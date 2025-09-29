В 2028 году финансирование возрастет до 54,6 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Финансирование национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии" в 2026 году составит около 41,8 млрд рублей, а в 2028 году возрастет до 54,6 млрд рублей. Такая информация содержится в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии" запланированы в 2026 году в объеме 41 789,1 млн рублей, в 2027 году - 42 365,8 млн рублей, в 2028 году - 54 624,1 млн рублей", - говорится в документе.

В 2026 году на федеральный проект "Экспериментально-стендовая база для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики", входящий в нацпроект, планируется выделить около 17,9 млрд рублей (в 2028 году эта сумма также, вероятно, возрастет примерно вдвое). На федеральные проекты "Технологии термоядерной энергетики" в 2026 году запланировано около 8,2 млрд рублей, "Новая атомная энергетика" - около 7,8 млрд рублей.

В 2025 году, согласно показателям сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября, финансирование нацпроекта составляет около 29,5 млрд рублей.

