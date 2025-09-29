Глава Минпромторга отметил, что в 2024 году на белорусском рынке было продано более 15 тыс. автомобилей Lada

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. "Автоваз" планирует в текущем году поставить около 12 тыс. автомобилей Lada в Белоруссию, в страну уже экспортировано более 9 тыс. машин российского бренда, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь".

В прошлом году на белорусском рынке было продано более 15 тыс. Lada, отметил министр.

"Для "Автоваза" Беларусь - это первый экспортный рынок достаточно длительное время. В прошлом году больше 15 тыс. автомобилей было продано. В этом году, наверное, все-таки где-то тысяч 12 будет. Уже больше 9 [тыс.] мы поставили на настоящий момент времени. Ну вот сейчас целимся так консервативно в 12 тыс. автомобилей "Автоваза", экспортных поставок на белорусский рынок", - сказал министр.

