Премьер-министр напомнил, что в феврале выездной "Иннопром" пройдет в Саудовской Аравии

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. "Иннопром" служит укреплению диалога между властью и бизнесом, а проведение мероприятия в Белоруссии может стать доброй традицией. Надежду на это выразил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии впервые проводящейся в Белоруссии подобной выставки.

Премьер напомнил, что за 15 лет существования зародившегося в Екатеринбурге экспо "успешно себя зарекомендовала практика проведения выездных выставок". "Уверен, проведение такого масштабного события станет доброй традицией для наших белорусских друзей, послужит укреплению диалога между компаниями, инвесторами и органами государственной власти", - добавил он.

Глава российского кабмина напомнил, что в феврале выездной "Иннопром" пройдет в Саудовской Аравии. "Всех туда приглашаю", - обратился Мишустин.