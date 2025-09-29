Председатель правительства поздравил профильных специалистов с Днем машиностроителя

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Российское промышленное производство за 8 месяцев 2025 года прибавило почти 1%, причем основной вклад в этот рост внесло машиностроение. Это отметил, поздравив профильных специалистов с Днем машиностроителя, председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии выставки "Иннопром" в Минске.

"Объем промышленного производства за 8 месяцев текущего года у нас прибавил почти 1%, - поделился премьер. - Обрабатывающий сектор вырос на 3,2%. Значительный вклад внесло машиностроение, где увеличение за этот период составило почти 11%".

"Это в первую очередь заслуга работников отрасли. Пользуясь случаем, поздравляю всех с профессиональным праздником - Днем машиностроителя", - обратился глава кабмина.

Как подчеркнул премьер, ситуация в экономике зависит от того, "насколько активно идет модернизация мощностей, создаются новые предприятия, осваиваются перспективные рынки и внедряются современные решения на производствах".

"Сильная собственная индустриальная база - это одна из основ национального суверенитета", - заключил Мишустин.