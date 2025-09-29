В 2027 году на эти цели планируется выделить 3 327,6 млн рублей, в 2028 году - 3 235,8 млн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 3 млрд рублей заложено в бюджете РФ на следующий год на закупку комплексов распознавания номеров для патрульных машин. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.

"Закупка и установка на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовых аппаратно-программных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков в 2026 году - 3 247,9 млн рублей", - говорится в документе.

В проекте сказано, что в 2027 году на эти цели планируется выделить 3 327,6 млн рублей, в 2028 году - 3 235,8 млн рублей.

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников в начале июля сообщил, что в 2025 году в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни" заключены госконтракты на поставку и оснащение патрульных автомобилей ДПС аппаратно-программными комплексами с функцией распознавания регистрационных знаков транспортного средства. Они предназначены для выявления в потоке автомобилей, находящихся в розыске, а также способны вычислять водителей, лишенных права управления. При этом он не уточнил их количество.

Позже в пресс-центре МВД РФ сообщили ТАСС, что территориальные подразделения МВД России получат 530 комплексов для установки на патрульные машины ГАИ, которые распознают регистрационные знаки автомобилей в транспортном потоке.