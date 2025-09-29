Запрет на полеты в вечернее и ночное время будет действовать до 23 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Эстонии продлили до 23 октября ранее введенный запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией на высоте до 1 км в вечерние и ночные часы. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах страны.

Запрет был введен 19 сентября и изначально действовал до конца суток 30 сентября. "В установленное время всем воздушным судам, включая беспилотные, запрещено летать в данном районе без специального разрешения полиции и пограничной службы", - сказал собеседник агентства. По его словам, ограничение полетов вдоль границы будет действовать ежедневно с 17:00 по всемирному времени (20:00 мск) по 04:00 по всемирному времени (07:00 мск).

Ранее власти соседней Латвии решили закрывать на ночь воздушное пространство над границами страны, в том числе с Россией и Белоруссией. Речь идет о полетах на высотах до 6 км. Как сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе страны, изначально "воздух" над границей с Россией и Белоруссией, а также Эстонией и Литвой закрывали в Латвии полностью до вечера четверга, 18 сентября, а затем пролонгировали до 8 октября, но с оговоркой, что действует он ежедневно с 20:00 мск до 07:00 мск. При этом полеты в указанной зоне на высотах до 6 км могут быть допущены только по разрешению военных властей страны.