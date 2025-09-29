Первый вице-премьер назвал важным аспектом развития отрасли работу над снижением себестоимости выпускаемой продукции

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил министерствам совместно с Банком России проработать возможность дополнительной поддержки экспорта российской продукции сельскохозяйственного и специализированного машиностроения. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам проведенного Мантуровым совещания по развитию отраслей с/х и спецмашиностроения.

"В ходе совещания Денис Мантуров отметил, что постоянный рост производства сельскохозяйственной и специальной техники в предшествующие годы позволил в целом насытить рынок. При этом сейчас поддерживать баланс увеличившихся производственных мощностей и спроса необходимо не только за счет внутреннего потребления, но и с учетом возможностей расширения экспортных поставок. Первый вице-премьер поручил Минпромторгу, Минсельхозу, Минфину совместно с Банком России проработать возможности дополнительной поддержки экспорта продукции российских производителей", - отмечается в сообщении.

По итогам восьми месяцев 2025 года наблюдается падение рынка в обоих сегментах, отметил замглавы Минпромторга Альберт Каримов. При этом растет доля отечественной техники. Так, в сегменте дорожно-строительной техники доля российских машин достигла 26%, на 12 п.п. больше, чем в 2024 году, а российская сельхозтехника занимает уже 57%.

Важным аспектом развития отрасли и повышения конкурентоспособности предприятий сельхозмашиностроения и специального машиностроения в РФ Мантуров назвал работу над снижением себестоимости выпускаемой продукции. "В этой связи Правительство готово оказать существенную поддержку проектам модернизации и автоматизации производства, а также по запросам производителей привлекать ФАС, надзорные и правоохранительные органы в тех случаях, где есть сомнения в обоснованности повышения цен поставщиками сырья, материалов и комплектующих", - говорится в сообщении.

Также первый вице-премьер поручил Минпромторгу, Минсельхозу, Росстандарту и ФТС совместно с АО "Электронный паспорт" проработать вопросы перехода от декларирования к обязательной сертификации всей основной номенклатуры с/х и специальной техники в рамках ЕАЭС, а также постановки техники на учет в момент ее выхода в обращение на территории РФ. Это повысит безопасность потребителей техники и участников дорожного движения, а также обеспечит регуляторов более полной информацией об обороте данной техники, подчеркивается в сообщении.