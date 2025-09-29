По информации агентства, Белый дом придерживается согласованного 15-процентного тарифного лимита на импорт из Европейского союза, что также распространяется и на фармацевтическую сферу

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Фармацевтические препараты, импортируемые в Соединенные Штаты из Европейского союза, будут освобождены от новых таможенных пошлин США. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в американском правительстве.

По словам собеседника агентства, Белый дом придерживается согласованного 15-процентного тарифного лимита на импорт из ЕС, что также распространяется на фармацевтическую продукцию. Ранее Еврокомиссия предполагала, что Германия и другие страны ЕС будут освобождены от новых американских пошлин.

25 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон 1 октября введет таможенные пошлины в размере 100% на фармацевтическую продукцию. Он добавил, что исключения будут сделаны для компаний-производителей, которые уже приступили к строительству своих заводов на территории США.

12 мая Трамп подписал указ, предусматривающий снижение цен на лекарства в США на 59-90%. На пресс-конференции он заявил, что введет пошлины на импорт фармацевтической продукции, если цены в стране не сравняются с ценами в других государствах.