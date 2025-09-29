Зеленский заявил о планах заработать на экспорте оружия

По словам Владимира Зеленского, Украина достигла таких договоренностей с США, Европой, Ближним Востоком и Африкой

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Украины планируют экспортировать некоторые виды оружия, которые у нее в достатке, чтобы заработать на закупку дефицитного вооружения. Как утверждает Владимир Зеленский, уже есть договоренности о поставках в США, Европу, Африку и на Ближний Восток.

"Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам: США, Европа, Ближний Восток, а также Африка. Мы будем готовить соответствующие соглашения", - сказал Зеленский в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Украина будет экспортировать "некоторые виды оружия, которые в профиците", чтобы получить дополнительные средства на производство дефицитного вооружения. Он также рассказал, что объемы производства дальнобойного оружия обсуждались на прошедшей в понедельник ставке верховного главнокомандующего, признав, что по этому вопросу есть расхождения. "Были действительно расхождения в оценках нашего потенциала производства, реальной возможности компаний", - сказал Зеленский.

В то же время украинские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщают, что делегация Киева уже отправилась в США для обсуждения совместного производства дронов. Стороны планируют обсудить технические вопросы. Делегацию Украины возглавляет замминистра обороны Сергей Боев.

Ранее Зеленский заявил, что Киев хочет в ближайшее время заключить с Вашингтоном соглашения по закупке оружия и производству дронов. Позже посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, что переговоры по юридическому оформлению сотрудничества Киева и Вашингтона в военно-промышленной сфере планируется начать 30 сентября. В воскресенье газета Politico сообщила, что Зеленский хочет заключить с США "мегасделку" на $90 млрд, касающуюся поставок Украине вооружений, включая оружие большой дальности действия.