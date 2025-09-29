Как следует из проекта российской ноты, отделение будет являться составной частью Генерального консульства РФ в этом городе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство России одобрило предложение открыть отделение торгового представительства в Харбине (Китай). Соответствующий документ, с которым ознакомился ТАСС, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Принять предложение Минпромторга России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с китайской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством РФ и правительством КНР об открытии отделения торгового представительства РФ в КНР в г. Харбине", - говорится в распоряжении кабмина.

Правительство одобрило проект российской ноты. МИД России поручено от имени правительства осуществить обмен нотами, при необходимости внеся в текст непринципиальные корректировки. В проекте изложено предложение российской стороны об открытии учреждения. Если МИД Китая в ответной ноте подтвердит такую возможность, вместе два документа составят соглашение.

Как следует из проекта, отделение будет являться составной частью Генерального консульства России в Харбине. Оно будет представлять интересы РФ по вопросам торгово-экономического сотрудничества на территории консульского округа. Сотрудники отделения, а также его служебные и жилые помещения, имущество и архивы будут пользоваться такими же привилегиями и иммунитетом, как и у самого генконсульства.

Соглашение вступит в силу с даты ответной ноты китайской стороны. Оно заключается на неопределенный срок. Прекращается - через шесть месяцев со дня письменного уведомления одной из сторон о выходе из соглашения.