О продаже студии сообщается в пояснительной записке к проекту поправок в закон о федеральном бюджете

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Государство осуществило приватизацию киностудии "Союзмультфильм". Факт сделки изданию РБК подтвердили в компании, однако детали не раскрыли, отметив, что она "содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной".

Как уточнили в издании, о продаже студии говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон о федеральном бюджете на 2025 год. В документе отмечается, что рост доходов от реализации государственного имущества на 1,12 млрд руб. связан преимущественно с приватизацией АО "Киностудия "Союзмультфильм".

По итогам 2024 года "Союзмультфильм" отчитался о выручке в размере 624,3 млн руб. и чистой прибыли около 170 млн руб., напомнили в издании.