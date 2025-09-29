Как сообщила руководитель Департамента финансов и имущественных отношений округа Алеся Калинова, они позволят гражданам внести свой вклад в развитие родного края, финансируя важные муниципальные инициативы, и получить гарантированный процентный доход с возможностью гибкого управления своими средствами, не теряя проценты при снятии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на покупку народных облигаций Чукотского автономного округа на маркетплейсе Финуслуги объемом 140 млн рублей начался в регионе. Срок обращения облигаций составит один год, сообщила ТАСС руководитель Департамента финансов и имущественных отношений округа Алеся Калинова.

"Механизм инициативного бюджетирования активно применяется в округе с 2019 года и заключается в возможности граждан участвовать в определении приоритетных направлений расходов бюджетных средств. Народные облигации позволят гражданам внести свой вклад в развитие родного края, финансируя важные муниципальные инициативы, и получить гарантированный процентный доход с возможностью гибкого управления своими средствами, не теряя проценты при снятии", - рассказала Алеся Калинова.

По ее словам, номинальная стоимость одной облигации составит 1 тыс. рублей. Купонный доход будет находиться на уровне 17,5% на протяжении всего периода, выплаты купона предусмотрены ежеквартально. Продавать облигации инвесторы смогут с 1 апреля 2026 года.

Как сообщили ТАСС в окружном правительстве, привлеченные средства будут направлены на поддержку муниципалитетов для реализации проектов инициативного бюджетирования, в том числе на проекты мастер-планов в части благоустройства дворовых территорий.

Ранее заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева сообщала, что финансовая емкость для выпуска народных облигаций для регионов Дальнего Востока для реализации мастер-планов составляет порядка 300 млрд рублей.

Про народные облигации ДФО

Возможность покупки народных облигаций появилась на Финуслугах в 2021 году. Особенность таких облигаций заключается в том, что их могут купить только физические лица - они не обращаются на бирже и не имеют вторичного рынка. Для покупки народных облигаций на Финуслугах не требуется брокерский счет: все сделки проходят напрямую между физическим лицом и эмитентом. Достаточно зарегистрироваться в личном кабинете или мобильном приложении Финуслуг при помощи сервиса Госуслуг.

Соглашение, предусматривающее выпуск субъектами ДФО и Арктики народных облигаций, было подписано между Московской биржей и Минвостокразвития России на полях Восточного экономического форума в 2025 году. Помимо Чукотского автономного округа и Амурской области, размещение облигаций которой началось 23 сентября, в 2025 году на Финуслугах размещение народных облигаций также рассматривают Магаданская область и город Якутск.