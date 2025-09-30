Показатель растет четвертый месяц подряд, сообщили в бюро

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Средний срок автокредитов в августе 2025 года увеличился на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5,6 года (в июле - 5,4 года). При этом показатель растет уже четвертый месяц подряд и полностью восстановился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (в августе 2024 года - 5,6 года), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с наименьшим значением среднего срока автокредита в январе 2025 года в августе показатель вырос на 8,1%.

Среди 30 регионов - лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний срок выданных автокредитов в августе 2025 года отмечен в Краснодарском крае (6,12 года), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (6,08 года) и Новосибирской (6,07 года) областях, а также в Пермском крае (6,01 года) и Республике Башкортостан (5,82 года).

Наименьший показатель среднего срока автокредитов в регионах из топ-30 продемонстрировали Москва (5,15 года), Самарская (5,21 года), Рязанская (5,21 года), Белгородская (5,24 года) и Тульская (5,25 года) области, а также Санкт-Петербург (5,28 года).

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов в августе относительно июля зафиксирована в Нижегородской (+5,4%), Самарской (+4,9%) и Белгородской (+4,8%) областях, а также в Чувашской (+4,6%) и Удмуртской (+4,3%) республиках. Единственным регионом из топ-30, в котором средний срок автокредита за месяц не изменился, оказалась Волгоградская область. В Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц вырос на 1,6% и 3,4% соответственно.

"С середины прошлого года и до начала 2025 года средний срок автокредитов снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека. Самое низкое его значение пришлось на январь 2025 года, а затем последовали стабилизация и плавный восстановительный рост. Стоит отметить, что несмотря на некоторое снижение уровня отказов по кредитным заявкам на автокредиты в последнее время, аппетит банков к риску все еще находится на довольно низком уровне", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.