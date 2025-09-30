Над этим с 2022 года работают 26 регионов, 8 государственных компаний и более 100 подрядных организаций, рассказал глава региона

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Масштаб вовлечения регионов, госкомпаний и подрядчиков в восстановление ДНР позволил достичь ощутимых улучшений почти по всем направлениям, сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин в годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.

"Темпы восстановления можно охарактеризовать как стабильно высокие и поступательные. С 2022 года к этой работе подключились 26 регионов страны, 8 государственных компаний и более 100 подрядных организаций. Сегодня на объектах задействованы около 22 тыс. рабочих и 2 тыс. единиц техники. Такой масштаб взаимодействия позволил нам за короткое время добиться ощутимых результатов практически во всех направлениях", - сказал Пушилин.

Он добавил, что наибольшие успехи достигнуты в жилищном строительстве - за три года отремонтировано около 20 тыс. домов и объектов инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию нового жилья в 2025 году планируется увеличить до 753 тыс. кв. м, а к 2030 году - до 1,8 млн кв. м. Высоки темпы восстановления социальной сферы: с 2022-го отремонтировано 187 детсадов, капитальные ремонты охватили 97 объектов 37 медучреждений, в 2024 году возведено 10 фельдшерско-акушерских пунктов, в 2025 году планируется открыть еще 18.

"Цифры показывают, что восстановление республики идет в плановом режиме и охватывает все ключевые сферы: от жилья и социальных объектов до инженерной инфраструктуры и дорожного строительства", - заключил руководитель региона.