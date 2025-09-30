Аккумуляторы становятся трендом в энергетике, отметила руководитель офиса сопровождения проектов развития компании "Росатом возобновляемая энергия" Ольга Уханова

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта по строительству систем накопления энергии актуальна для дальневосточных регионов. Таким мнением поделилась с ТАСС руководитель проектного офиса сопровождения проектов развития компании "Росатом возобновляемая энергия" Ольга Уханова.

"Системы накопления, литий-ионные аккумуляторы становятся трендом. Поэтому было принято решение в интересах технологического суверенитета такую технологию у нас тоже получить. И наша компания "Рэнера", в топливном дивизионе она базируется, запустила два проекта. Это завод в Калининграде и <…> в Красной Пахре. Системный оператор, Минэнерго России и Россети приняли решение о строительстве крупных проектов систем накопления на юге России именно в интересах балансирования энергосистемы. И вполне возможно, что и на Дальнем Востоке будет следующий регион, в котором будет реализован аналогичный проект", - сказала Уханова. В ближайшее время в России будут запущены две гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов: в декабре 2025 года - в Калининградской области, в городе Немане, и в сентябре 2026 года - на территории Москвы, в поселке Красная Пахра.

Уханова отметила важность накопителей для проектов возобновляемой энергетики. "Даже если посмотреть на дефициты, которые есть на Дальнем Востоке, мы закрываем дефицит не по мощности, а по энергии. <…> То есть из-за того, что мы волатильные, мы не можем гарантировать, это счет на единицу. Мы не можем по сигналу включаться, выключаться. Мы можем регулироваться, но все-таки мы зависим от природного ресурса. Если добавить к этой системе накопитель, то эта проблема решается. Это следующий шаг, это будущее для возобновляемой энергетики, для того чтобы она считалась полноценной генерацией, участвовала в энергосистеме, как самостоятельная полноценная генерация", - сказала она.

Ранее Уханова сообщала журналистам, что на Дальнем Востоке "Росатом возобновляемая энергия" реализует проект строительства ветропарка "Успеновская ВЭС" в Амурской области. Первый объем - порядка 90 МВт - должен быть введен до конца 2027 года. Вторая очередь проекта - это еще порядка 300 МВт со сроками запуска до конца 2028 года. Определены базовая и резервная площадки - одна из них находится недалеко от города Завитинска. Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта строительства ветропарка было заключено между компанией, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством Амурской области в сентябре в рамках Восточного экономического форума. Отмечалось, что ветропарк в Приамурье станет первым в Дальневосточном федеральном округе, реализация этого проекта внесет значительный вклад в обеспечение макрорегиона электроэнергией.

Системы накопления энергии - типовое решение

Проекты строительства систем накопления энергии должны стать типовым решением для балансирования энергосистемы, отметила собеседница агентства. "Рассчитываем на то, что эти системы накопления станут типовым стандартным решением для энергосистемы, для ее балансирования. Есть базовая генерация атомная, есть волатильная, а есть резервы регулирования в энергосистеме, то есть это те технологии, которые позволяют очень быстро маневрировать нагрузкой. Это прежде всего гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Но и те, и другие строятся очень долго, они капиталоемкие, поэтому система накопления энергии - это совершенно новая технология и новое решение в доступном инструментарии у энергетиков", - сказала Уханова.

По словам Ухановой, отмечается тренд на снижение цены в сегменте накопителей энергии, ветроэнергетики, солнечной энергетики. Объекты ветроэнергетики, отметила она, снизились по цене больше чем на 60% за последние 10 лет.

"Мы и так уже дешевле, чем любое новое строительство. Но из-за того, что нас нужно балансировать, к нам должна добавляться цена балансировки. <…> Совет рынка, это наш регулятор рынка электроэнергии, выдавал уже такой расчет и показывал, что возобновляемая энергия вместе с накопителем выходит дешевле, чем новая угольная станция. То есть мы уже говорим о некоем паритете", - сказала Уханова.