Айрат Гибатдинов направил в правительство законопроект о передаче таких площадок в аренду без торгов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сенатор Айрат Гибатдинов разработал и отправил для отзыва в правительство законопроект о передаче без торгов в аренду лесных посадок, препятствующих разрушению почв (агролесомелиоративных насаждений), которые граничат с полями фермеров. Об этом он сообщил ТАСС.

Агролесомелиоративные насаждения - это искусственно созданные или естественные лесные насаждения, создаваемые для защиты земель от деградации, а также борьбы с эрозией, засухой и ветром.

"Если аграрий арендует поле, он [в случае принятия законопроекта] одновременно получает в аренду и прилегающие агролесомелиоративные насаждения без торгов и других бюрократических барьеров. Это позволит сохранить десятки тысяч гектаров лесополос, повысить устойчивость сельского хозяйства и увеличить собираемый урожай", - сообщил Гибатдинов.

Изменения предлагается внести в статью 39.8. Земельного кодекса РФ "Особенности договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности", добавив туда приведенные случаи.

Агролесомелиоративные насаждения служат живой защитой сельхозугодий, они регулируют влажность почвы, снижают ее эрозию и тем самым положительно влияют на урожайность, рассказал сенатор. Большая часть таких насаждений находится на земельных участках, собственность которых не разграничена, из-за чего они часто находятся в неудовлетворительном состоянии, добавил он.

Плодородность земель критически важна для обеспечения продовольственной безопасности, отметил Гибатдинов. Поэтому в первую очередь в сохранении таких насаждений заинтересованы фермеры и сельхозпроизводители, а также само государство.