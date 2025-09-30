В ЗАЭС рассказали, когда станет возможен вывоз американского топлива

Необходимо полное прекращение боевых действий, подчеркнула директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Четыре блока Запорожской АЭС были переведены Украиной на американское топливо, которое находится на разной стадии выработки. Любые действия с ним, в том числе вывоз, возможны только после полного прекращения военных действий, сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

По ее словам, на американское топливо Украиной были переведены четыре блока ЗАЭС: блоки №1, №2, №4 и №5. Это топливо в настоящее время находится на разных стадиях топливного цикла: часть отработана и находится в хранилище отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ), а часть все еще находится в реакторах.

"Что касается его будущей судьбы, то любые операции с топливом, включая его вывоз, возможны только после полного прекращения военных действий на территории расположения Запорожской АЭС и восстановления безопасных условий ее эксплуатации. Дальнейшие шаги будут определяться в рамках технических миссий и договоренностей между всеми заинтересованными сторонами после стабилизации обстановки", - сказала Яшина.

О ЗАЭС

Запорожская АЭС - российский ядерный объект, расположенный на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Все они находятся в состоянии "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно меняется путем ротации.